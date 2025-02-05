ГНС: С начала года показатель блокирования налоговых накладных уменьшился до 0,5%

С начала года показатель блокировки налоговых накладных снизился до 0,5 %. Почти 5,7 тысячи субъектов хозяйствования исключены из перечня рисковых. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Блокирование налоговых накладных

«Это первые результаты изменений, которые внедряет Государственная налоговая служба Украины. Ведь есть многочисленные жалобы бизнеса относительно безосновательного блокирования накладных и попадания в категорию рисковых. На этом не останавливаемся. Поручил руководителям региональных управлений до конца недели организовать консультационные центры, где бизнес получит всю необходимую помощь по решению вопроса блокирования накладных и исключения из перечня рисковых», — отметил Кравченко.

Какие причины блокировки

«Одна из причин блокировки накладных, особенно у предприятий, выращивающих или производящих собственную продукцию, предоставляющих услуги — отсутствие таблицы данных. Больше всего неучтенных таблиц в Днепропетровской, Киевской, Винницкой областях и Киеве. Поручил до конца недели всем территориальным органам проинформировать плательщиков о необходимости представления таблиц данных», — подчеркнул Кравченко.

Читайте также: Топ-3 схемы уклонения от уплаты налогов: как их изменила война и борьба с «тенью»

Председатель ГНС подчеркнул, что рассмотрение вопросов рисковости должно быть комплексным, поэтому комиссии должны принимать решение только после всесторонней оценки деятельности плательщика.

«Отдельный вопрос — чрезмерная бюрократия. Доходит до бессмыслицы. Плательщик вынужден представлять комиссии несколько сотен страниц документов, что затрудняет рассмотрение дел. При этом часто эти документы вообще не касаются осуществления самой операции или непосредственно деятельности предприятия. И этому положим конец», — добавил он.

Государственная налоговая служба работает над нормативными изменениями для уменьшения количества заблокированных накладных.

Планируется:

усовершенствовать критерии безусловной регистрации и показателей положительной налоговой истории;

упростить механизм представления таблиц данных.

«В ближайшее время лично проверю, как эти изменения работают в регионах. Бизнес должен работать комфортно, без лишних помех и блокировок», — резюмировал Глава ГНС.