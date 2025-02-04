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4 февраля 2025, 16:30 Читати українською

Крипто-алерт: ожидаемая прибыль от листинга этого Solana мем-коина

Инвесторы активно обсуждают новый мем-коин в сети Solana, который обещает невероятную доходность в ближайшем будущем.
С прогнозами в 300-кратный рост к 2025 году, этот цифровой актив привлекает внимание крипто-сообщества.
Может ли это быть следующей крупной возможностью на рынке криптовалют?

Инвесторы активно обсуждают новый мем-коин в сети Solana, который обещает невероятную доходность в ближайшем будущем.

Alpha Мем-коин DOGEN летит на Луну после громкого листинга!

DOGEN, который недавно привлек внимание крипто-сообщества благодаря смелому образу самого мощного мем-коина для альфа-лидеров, был листингован 4 февраля.

Листинг состоялся в идеальный момент, так как крипторынок стоит на пороге мощного бычьего тренда, поддерживаемого благоприятными геополитическими факторами.

Один из участников сообщества уже назвал его «DOGE на стероидах», и DOGEN действительно имеет все шансы повторить успех Dogecoin, который с момента запуска вырос на 66 000%.

🔥 Те, кто купил $DOGEN на пресейле, получили его по выгодной цене. Но еще не поздно — токен остается перспективным, и аналитики прогнозируют дальнейший рост! 🔥

Мощное сообщество и реальная ценность

DOGEN — это не просто хайп, а растущее движение с целеустремленной командой, которая строит сообщество альфа-лидеров, готовых захватить рынок.

Этот токен предлагает реальную ценность, включая уникальные кампании и эксклюзивные бонусы для ранних участников. DOGEN — это шанс стать частью чего-то действительно большого.

📢 DOGEN уже собрал $5,5 млн в рамках пресейла и привлек почти 20 000 участников.
Эта мощная поддержка создает прочную основу для глобального успеха токена.

Приватный пресейл $DOGEN завершен, но теперь токен доступен для покупки за SOL на ведущих криптобиржах!

🚀 DOGEN взлетает на Луну! Присоединяйтесь к миссии и не упустите шанс! 🚀

Solana (SOL): масштабируемая платформа для децентрализованных приложений

Solana — это блокчейн-платформа, ориентированная на масштабируемость. Она поддерживает децентрализованные приложения (dApps) и конкурирует с Ethereum и Cardano.

Solana стремится к высокой скорости транзакций без использования шардинга или решений второго уровня.
Ее архитектура позволяет разработчикам использовать разные языки программирования, а нативная криптовалюта SOL играет ключевую роль в экосистеме.

SOL используется для:

✅ Проведения транзакций
✅ Запуска пользовательских программ
✅ Вознаграждения участников сети

🔹 Благодаря высокой пропускной способности Solana привлекает разработчиков и инвесторов, предоставляя платформу для создания масштабных проектов и сервисов.

Вывод

Хотя SOL и другие криптовалюты имеют потенциал, DOGEN — это токен для тех, кто стремится к лучшему, олицетворяя роскошь и успех.

🔺 Прогнозируемый рост DOGEN — 700% к концу пресейла и тысячи процентов прибыли в долгосрочной перспективе.
Следуя успеху BONK, WIF и Popcat, DOGEN строит мощное сообщество альфа-лидеров и предоставляет реальные выгоды ранним инвесторам.

📢 Официальные ресурсы DOGEN

Источник: Минфин
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