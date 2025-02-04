В США создадут фонд, который может купить TikTok

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании государственного фонда благосостояния в течение следующего года, заявив, что он потенциально может приобрести китайское приложение для коротких видео TikTok. Об этом сообщает Reuters.

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В случае создания суверенного фонда благосостояния США может стать в один ряд вместе со многими другими странами, в частности на Ближнем Востоке и Азии, которые запустили подобные фонды как способ осуществления прямых инвестиций с помощью государственных средств.

В тексте исполнительного приказа было мало деталей, и он просто указывал министерству финансов и торговли представить план создания такого фонда в течение 90 дней, включая рекомендации по механизмам финансирования, инвестиционным стратегиям, структуре фонда и модели управления.

Как пишет Reuters, такие фонды возлагаются на профицит бюджета страны для осуществления инвестиций, но США работают с дефицитом. Его создание также, вероятно, потребует одобрения Конгресса.

Ранее Трамп рассказывал о государственном инвестиционном механизме, заявляя, что он может финансировать «большие национальные начинания», такие как автомагистрали и аэропорты, производство и медицинские исследования.

Представители администрации не сказали, как фонд будет работать или будет финансироваться, но Трамп ранее заявлял, что он может финансироваться за счет «тарифов и других разумных вещей».

Министр финансов Скотт Бессент сообщил журналистам, что фонд будет создан в течение следующих 12 месяцев.