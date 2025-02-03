Украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбека за покупку отечественных товаров за январь 2025 года, что на 22 млн грн меньше, чем за прошлый месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Нацкешбек»: За январь украинцы накопили 414 миллионов грн
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Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.
Кешбек исчисляется в размере 10% за покупку товаров отечественного производства, производственные мощности которых находятся на территории Украины.
С начала действия программы в сентябре 2024 года было накоплено около 1,3 млрд кэшбека.
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Источник: Минфин
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