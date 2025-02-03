«Нацкешбек»: За январь украинцы накопили 414 миллионов грн

Украинцы накопили 414 млн грн Национального кэшбека за покупку отечественных товаров за январь 2025 года, что на 22 млн грн меньше, чем за прошлый месяц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Выплата кэшбека за декабрь и январь состоится в конце февраля 2025 года.

Кешбек исчисляется в размере 10% за покупку товаров отечественного производства, производственные мощности которых находятся на территории Украины.

С начала действия программы в сентябре 2024 года было накоплено около 1,3 млрд кэшбека.