Национальный банк Украины установил на 3 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7263 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: НБУ укрепил гривну на девять копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 3 февраля установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,32 грн (на 31 января курс был установлен на уровне 43,50 грн). Европейская валюта подешевела на 18 копеек.
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