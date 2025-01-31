Goldman Sachs полностью покидает россию

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc получил разрешение от президента россии Владимира Путина на продажу своего бизнеса в стране. Это делает Goldman Sachs одним из немногих западных банков, полностью вышедших из российского рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Детали сделки

Покупателем русского подразделения Goldman Sachs станет компания Balchug Capital. Источники, близкие к ситуации, подтвердили, что банк уже заключил обязательное соглашение о продаже своей «дочки» в россии.

Контекст

В декабре 2024 года путин подписал указ, разрешающий французскому банку Natixis продать свой российский бизнес. В начале 2025 г. нидерландский ING Groep NV также согласился продать свои активы в россии компании Global Development JSC, принадлежащей московскому финансовому инвестору.

Состояние западных банков в России

Спустя почти три года после полномасштабного вторжения россии в Украину многие западные банки до сих пор остаются на российском рынке, несмотря на публичные заявления о выходе. К примеру, Citigroup Inc. прекратил почти все корпоративные банковские услуги в россии, но все еще есть там активы на сумму $9 миллиардов.