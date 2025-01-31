Национальный банк Украины установил на 31 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,8242 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс: НБУ укрепил гривну на десять копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 31 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,50 грн (на 30 января курс был установлен на уровне 43,61 грн). Европейская валюта подешевела на 11 копеек.
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