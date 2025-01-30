Сыграем в игру? Получайте скидку до -17% на автогражданку

Читатели Minfin.com.ua знают цену деньгам — они могут зарабатывать, инвестировать и экономить. Один из вариантов разумной инвестиции в безопасность и финансовую выгоду автомобилиста — Автогражданка .

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