Официальный курс: НБУ повысил гривну на девять копеек

Национальный банк Украины установил на 30 января 2025 официальный курс гривны на уровне 41,9294 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 9 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 30 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,61 грн (на 29 января курс был установлен на уровне 43,78 грн). Европейская валюта подешевела на 17 копеек.

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