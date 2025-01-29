В НБУ фиксируют рост привлечения средств банками

За четвертый квартал 2024 года объем депозитов населения вырос почти у всех банков, в то же время ряд банков также заявил о существенном увеличении объемов средств корпораций. Большинство банков отметили снижение стоимости заимствований. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании, сообщает НБУ .

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Ожидание

По результатам опроса, в I квартале 2025 года финучреждения в целом не ожидают роста объема обязательств: несколько возрастут привлечения от населения, в то же время от бизнеса останутся неизменными.

Средняя стоимость фондирования снижалась шесть кварталов подряд, однако в последние два квартала об этом заявляло все меньше респондентов. Стоимость оптовых привлечений снижалась три квартала подряд.

В I квартале банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций, в то же время, стоимость средств населения и оптового фондирования почти не изменится.

Как было в 4-м квартале

Доля фондирования в валюте в IV квартале уменьшилась у банков, на которые приходится 73% активов банковского сектора. Такая же доля опрошенных ожидает снижения доли валютных обязательств в I квартале этого года.

Срочность фондирования в ІV квартале несколько снизилась у банков, на которые приходится почти половина активов банковского сектора. В последующие 12 месяцев респонденты не ожидают изменений срочности привлечений.

Банки, на которые приходится три четверти активов сектора, сообщили об увеличении общего объема капитала за последние 12 месяцев, почти все опрошенные ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.

Участники опроса с ІІІ квартала 2022 года называют прибыльность определяющим фактором увеличения объема капитала в будущем.

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