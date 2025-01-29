Закупки на 65 миллиардов в 2024 году: ремонт дорог, электроэнергия и транспортные услуги

Аналитики R&D центра YouControl с помощью данных электронной системы публичных закупок Prozorro отобрали 150 процедур публичных закупок по самым большим суммам за 2024 год. Среди них не учитывалось 30 процедур, касающихся оборонных закупок.

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Победителем самого дорогого лота в 14,6 млрд грн стало ООО «Энергосбыт транс». У трех компаний-победителей сработал фактор Экспресс-анализа относительно связанности с россией и Беларусью.

Миллиардные тендеры на услуги по предоставлению электроэнергии и строительных работ

Общая сумма проанализированных 120 процедур публичных закупок за 2024 год составила около 65 млрд грн. Победителями стали 95 компаний, некоторые из них победили в проанализированных тендерах с самыми большими суммами по несколько раз.

Предметом закупки 40 процедур были товары и услуги из раздела Единого закупочного словаря (далее — ЕСС) — 09000000−3 Нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии на общую сумму 30 млрд грн, что составляет более 46% от совокупной суммы проанализированных закупок.

34 из 120 самых дорогих тендеров за 2024 год на совокупную сумму 18,2 млрд грн или 28,1% от общей суммы проанализированных закупок касались строительных и ремонтных работ, включенных в раздел ЕС 45000000−7 Строительные работы и текущий ремонт.

Также весомая доля по сумме пришлась на 11 тендеров из раздела 63000000−9. Дополнительные и вспомогательные транспортные услуги; услуги туристических агентств. Их общая сумма составила 6,7 млрд. грн. или 10,3% от совокупной суммы проанализированных закупок.

Наибольшее количество победителей закупок в 2024 году зарегистрировано в Киеве (44), Днепропетровской (14) и Одесской (11) областях.

Победители публичных закупок и связанность с ФПГ

19 победивших компаний связаны с 16 финансово-промышленными группами в системе YouControl. Некоторые ФПГ имеют в составе несколько проанализированных компаний. К примеру 2 компании из состава ФПГ «Группа семьи Рева» — ООО «НПП «ГАРАНТ-ЭНЕРГО» и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» — стали победителями 2 закупок на общую сумму 374 млн грн.

Участником обеих компаний является Михаил Рева, являющийся также участником «САДИВНИЦКОГО ОБЩЕСТВА «СТЕНД» и ООО «МЫШЛЕННО-РЫБАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕГЕР». Участником последнего до ноября 2017 года был Юрий Болоховец — экспредседатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины (17.02.2021−02.05.2023). Также господин Болоховец является участником вместе с Михаилом Ревой «САДОВНИЦКОГО ОБЩЕСТВА «СТЕНД».

Несмотря на то, что доля товаров и услуг из раздела 09000000−3 Нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии количественно и качественно больше предоставляемых услуг из раздела 45000000−7 Строительные работы и текущий ремонт, 7 из 10 самых дорогих процедур публичных закупок за 20 год касается именно строительства, ремонта и обслуживания дорог.

Победителем самого дорогого лота в 14,6 млрд грн в 2024 году стало ООО «ЭНЕРГО СБЫТ ТРАНС». Участником компании является ООО «СБЫТ ЭНЕРДЖИ ЛТД», которое, в свою очередь, принадлежит государственной компании АО «УКРЖД». Отметим, что заказчиком этого тендера на поставку электрической энергии был ФИЛИАЛ «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА» АО «УКРЖД».

Тендер на строительство сооружения для защиты основного электрического оборудования Днестровской ГАЭС ЧАО «Укргидроэнерго» на сумму 4,2 млрд грн выиграло ЧП «ЭЛИТСТРОЙ-1», зарегистрированное в Житомирской области. Участниками компании в равных долях являются Василий Бойко и Денис Болейко.

Полный тезка последнего согласно открытой базе помощников народных депутатов Украины, созданной на основе официальной информации Аппарата Верховной Рады, был помощником народных депутатов Сергея Пашинского в 5-м созыве и Олега Чепицкого в 6-м созыве.

Кроме того, лицо из ФИО Денис Александрович Болейко фигурирует в декларации за 2021 год эксначальника департамента стратегических расследований Нацполиции Руслана Марчука как арендодатель жилья.

Среди самых дорогих процедур публичных закупок за 2024 год, ООО «АВТОМАГИСТРАЛЬ-ЮГ» попало сразу на 3, 9 и 10 ступеньки. Компания стала победителем четырех из 120 проанализированных закупок на общую сумму 4,6 млрд грн и три из них попали в по сумме.

Единоличным участником компании является Александр Бойко из Одесщины. В ноябре 2017-июле 2020 гг. он был одним из бенефициаров ООО «БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» вместе с ключевыми лицами ФПГ «Ростдорстрой» Евгением Коноваловым и Юрием Шумахером. Последний депутат Одесского городского совета с 2002 года.

Компания ООО «РОСТДОРСТРОЙ», входящая в вышеупомянутую одноименную финансово-промышленную группу, занимает 7 строчку среди победителей закупок с суммой в 1,2 млрд грн. Компания стала победителем еще 2 тендеров по выборке на общую сумму 1,3 млрд. грн.

В сотню самых дорогих проанализированных процедур публичных закупок вошла закупка материалов для устройства дорожного покрытия на 190 млн. грн. Победителем стало ООО «ПАРКИНГ+», участником которого является ООО «РОСТДОРСТРОЙ».

Победителем тендера на 1,2 млрд грн стала еще одна компания из Одесщины — ООО «БЕРЕЗИВКААГРОДОРОЖСТРОЙ». Одним из участников (82,86% уставного капитала) является Князь Хачатрян — депутат Одесского областного совета. По данным bi.prozorro, за период 2001—2025 гг. компания стала победителем процедур публичных закупок на общую сумму более 24 млрд. грн.

Победителем закупки на поставку электроэнергии для АО «Сумыоблэнерго» на 1,1 млрд грн стало ООО «ТАРГЕТ ЭНЕРДЖИ». Компания в равных долях принадлежит Вадиму Проценко из Днепропетровской области и Денису Конику из Винницы.

Лицо из ФИО Денис Викторович Конек в период сентябрь 2005 — февраль 2006 гг. возглавляла ООО «ПОЛК ИМЕНИ ИВАНА СЕРКА». Совладельцем этой компании является жена народного депутата 9-го созыва Олега Мейдича — Татьяна Мейдич. Также Денис Коник является участником ОО «АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРОТИ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ» вместе с упомянутым Олегом Мейдичем.

Коммунальное предприятие Лебединского городского совета Сумской области «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЭНЕРГО» стало победителем процедуры публичных закупок на поставку тепловой энергии для отопления на сумму 1,6 млрд грн еще одному коммунальному учреждению КЗ СОР «Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора Н.И. Ситенко» есть Сумский облсовет.

Эта публичная закупка занимает 4 место в десятке самых больших. Заметим, что это самый дорогой тендер, который когда-либо выигрывало «ЛЕБЕДИНТЕПЛОЭНЕРГО».

Ведь по данным bi.prozorro, за период 2001—2025 гг. компания стала победителем тендера на общую сумму 1,7 млрд грн, основная часть из которых это именно тендер на поставку тепла для медицинского колледжа.

Победителем процедуры публичных закупок на эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог во Львовской области на сумму 1,5 млрд грн в 2024 году стало ООО «ДОРОЖНИК-Т». Участником и руководителем компании является Николай Карпец, зарегистрированный во Львовской области.

Главным бухгалтером или другим лицом, уполномоченным подписывать отчетность согласно данным Госстата, является Любовь Строжинская. Она жена Богдана Сторожинского — начальника отдела экономики и публичных закупок Бродовского горсовета.

В материале NGL.Media указано, что компания активно сотрудничает во время работы над подрядами с компаниями «Нара» и «ДРСУ № 88″, которых АМКУ оштрафовал за сговор на торгах в 2020 году. Согласно опубликованным документам в Prozorro, „Дорожник-Т“, например, арендует у этих компаний технику, а также трудоустроил часть их сотрудников».

В десятку крупнейших не попали несколько компаний из-за того, что они имели по несколько победных закупок, но на меньшие суммы, чем у вышеперечисленных. Однако в совокупности всех выигранных тендеров из проанализированного перечня имеют значительную долю.

В частности, ООО «ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗ ТРЕЙДИНГ», 100% уставного капитала которой принадлежит дочерней компании НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ» — «ГАЗ УКРАИНЫ», стало победителем 4 процедур публичных закупок, которые имели одинаковую сумму 589 млн грн ,4 млрд грн) и одного заказчика — АО «УКРТРАНСГАЗ», акционером которого является то же НАК «НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ».

Также можно выделить компанию ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ СОЛЮШН». Она стала победителем 4 из 120 проанализированных процедур публичных закупок на общую сумму 1,4 млрд. грн. Предметом закупки во всех 4 процедурах была электроэнергия для компенсации технологических потерь, а заказчиками стали 4 облэнерго, входящих в группу « В С Энерджи Интернейшнл».

Ключевые лица этой ФПГ находятся под санкциями СНБО с 12 марта 2023 года. В материале издания «Наши деньги» отмечается, что ООО «ТРЕЙД ЭНЕРДЖИ СОЛЮШН» «связано с ДТЭКом и поставляет электроэнергию от группы Рината Ахметова».

«Русский след» у победителей публичных закупок

У трех компаний-победителей проанализированных процедур публичных закупок сработал фактор Экспресс-анализа от YouControl относительно связанности с РФ и РБ, 2 из них исторические: