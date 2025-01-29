Нацбанк расширил перечень бенчмарк-ОВГЗ

Национальный банк расширил перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

С 25 января 2025 года в список бенчмарк-ОВГЗ будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000234140, первое размещение которого Министерство финансов Украины осуществило 7 января 2025 года.

«Данное решение поддержит активность банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе», — говорится в сообщении.

Напомним

Банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

С 25 января 2025 года он содержит 16 выпусков ценных бумаг, а именно: UA40002228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA40002