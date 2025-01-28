Новые правила для мобилизованных ФОП: освобождение от налоговых обязательств

С 1 декабря 2024 уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Так, на период военной службы освобождаются от долга:

начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по единому налогу;

начисление, уплаты и представление отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Основанием для такого увольнения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Налоговики отметили, что указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении — в течение 10 дней после его завершения.

Если у мобилизованного лица наемных работников, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников.

После демобилизации самозанятого лица в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.