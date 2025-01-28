ЕС запретит поставки Xbox и PlayStation в россию

Поставки игровых консолей Xbox и PlayStation в россию предлагается запретить в рамках новых санкций ЕС, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишет Financial Times.

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Что известно

Каллас утверждает, что в россии приставки, по-видимому, используют для управления дронами. Также в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт СПГ из россии.

Новые ограничения ЕС планирует ввести 22 февраля. Они войдут в 16-й пакет санкций.

Все крупнейшие производители консолей — Sony, Microsoft и Nintendo — приостановили продажи в россии после начала боевых действий и введения санкций. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту.