Официальный курс: НБУ понизил гривну на две копейки

Национальный банк Украины установил на 28 января 2025 официальный курс гривны на уровне 41,9479 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 28 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,14 грн (на 27 января курс был установлен на уровне 43,91 грн). Европейская валюта подорожала на 25 копеек.

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