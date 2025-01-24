Юань вырос вместе с активами, чувствительными к экономике Китая, на фоне признаков того, что президент Дональд Трамп отказывается от угроз ввести более высокие тарифы на экспорт из этой страны. Об этом пишет Bloomberg.
Юань растет на фоне уменьшения тарифной угрозы со стороны США
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Что известно
Китайская валюта выросла до максимума за последние шесть недель как на местных, так и на международных торгах после того, как Трамп заявил, что он не хотел использовать тарифы против второй по величине экономики мира.
Австралийский и новозеландский доллары выросли более чем на 0,5%, в то время как базовые доходности казначейских облигаций снизились.
На фондовом рынке индекс Hang Seng China Enterprises подскочил более чем на 2%.
Подробности
С момента инаугурации Трампа инвесторы в большинстве своем сосредоточились на том, что он сделал в сфере торговли, и меньше — на том, что он говорил, сдержанно оптимистично настроены после того, как его первые дни не принесли масштабных новых пошлин, которые он обещал в своей предвыборной кампании. Доллар ослаб, а юань вырос, поскольку трейдеры пришли к выводу, что плавающие 10% пошлины на китайский экспорт далеки от 60%, о которых говорилось ранее.
Юань вырос примерно на 0,4% и торгуется чуть ниже 7,26 доллара как на внутреннем, так и на оффшорном рынках. Индекс доллара Bloomberg снизился на 0,3%.
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