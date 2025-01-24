Юань растет на фоне уменьшения тарифной угрозы со стороны США

Юань вырос вместе с активами, чувствительными к экономике Китая, на фоне признаков того, что президент Дональд Трамп отказывается от угроз ввести более высокие тарифы на экспорт из этой страны. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Китайская валюта выросла до максимума за последние шесть недель как на местных, так и на международных торгах после того, как Трамп заявил, что он не хотел использовать тарифы против второй по величине экономики мира.

Австралийский и новозеландский доллары выросли более чем на 0,5%, в то время как базовые доходности казначейских облигаций снизились.

На фондовом рынке индекс Hang Seng China Enterprises подскочил более чем на 2%.

Подробности

С момента инаугурации Трампа инвесторы в большинстве своем сосредоточились на том, что он сделал в сфере торговли, и меньше — на том, что он говорил, сдержанно оптимистично настроены после того, как его первые дни не принесли масштабных новых пошлин, которые он обещал в своей предвыборной кампании. Доллар ослаб, а юань вырос, поскольку трейдеры пришли к выводу, что плавающие 10% пошлины на китайский экспорт далеки от 60%, о которых говорилось ранее.

Юань вырос примерно на 0,4% и торгуется чуть ниже 7,26 доллара как на внутреннем, так и на оффшорном рынках. Индекс доллара Bloomberg снизился на 0,3%.