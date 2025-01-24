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24 января 2025, 19:00 Читати українською

Топ-5 криптовалют для покупки в январе: SOL, XRP и другие

С началом нового года криптовалютный рынок предлагает свежие возможности для инвесторов, стремящихся расширить свои портфели. Январь предоставляет шанс изучить цифровые активы с обещающим потенциалом роста. Откройте для себя пять криптовалют, которые привлекают внимание в этом месяце, включая такие заметные токены, как SOL и XRP, и узнайте, чем они выделяются в мире цифровых финансов.

С началом нового года криптовалютный рынок предлагает свежие возможности для инвесторов, стремящихся расширить свои портфели.

XYZVerse: Лучший новый мем-проект, который нельзя пропустить!

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Solana (SOL)

Solana (SOL) показала значительные ценовые изменения за последние шесть месяцев. С увеличением на 35.46% за этот период, монета привлекла внимание инвесторов. Только за последний месяц цена SOL выросла на 30.74%, а за прошлую неделю — на 20.55%. Этот восходящий тренд свидетельствует о растущем интересе на рынке.

Текущая торговая цена SOL находится в диапазоне от $182.53 до $308.44. Ближайший уровень сопротивления составляет $365. Пробив этот барьер, цена может достичь второго уровня сопротивления на $491. На случай снижения ближайший уровень поддержки находится на отметке $113.

Ripple (XRP)

За последние шесть месяцев цена XRP выросла на 416%. За последний месяц прирост составил 37.91%, хотя за прошлую неделю наблюдалось небольшое снижение на 0.92%. Текущая цена находится в диапазоне от $2.39 до $3.46.

Технические индикаторы показывают смешанные сигналы. RSI составляет 42.46, указывая на нейтральный рынок. Уровни SMA за 10 и 100 дней близки — $3.13 и $3.15, что говорит о стабильности цены. Однако MACD на уровне -0.01555 и низкий Stochastic 9.72 могут указывать на потенциальную медвежью тенденцию.

Tron (TRX)

Tron (TRX) демонстрирует смешанную динамику. За последние шесть месяцев цена TRX выросла на 80.69%, хотя за последний месяц она снизилась на 1.60%. Текущая цена находится в диапазоне $0.21-$0.26.

Если TRX пробьет ближайший уровень сопротивления на $0.29, то может достичь $0.34, что соответствует приросту примерно на 31%. Однако снижение ниже уровня поддержки на $0.19 может привести к падению до $0.14.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) недавно продемонстрировала заметные изменения в цене. За последние шесть месяцев она выросла на 130.62%, хотя за последнюю неделю снизилась на 10.49%. Цена колеблется в диапазоне $0.86-$1.15.

RSI составляет 37.87, приближаясь к зоне перепроданности, а Stochastic на уровне 13.99 может указывать на возможность покупки. Уровень сопротивления составляет $1.30, а поддержка — $0.72.

Вывод

Хотя SOL, XRP, TRX и ADA обладают большим потенциалом, XYZVerse (XYZ) выделяется как инновационная мем-монета, ориентированная на спорт и значительный рост в текущем бычьем рынке.

Дополнительная информация о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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