Национальный банк Украины установил на 24 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,9751 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил гривну на 6 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 24 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,67 грн (на 23 января курс был установлен на уровне 43,87 грн). Европейская валюта подешевела на 20 копеек.
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Источник: Минфин
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