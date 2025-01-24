Официальный курс: НБУ повысил гривну на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 41,9751 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 24 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,67 грн (на 23 января курс был установлен на уровне 43,87 грн). Европейская валюта подешевела на 20 копеек.

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