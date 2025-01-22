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22 января 2025, 16:31 Читати українською

Европа готовится к повышению американских пошлин — ЕЦБ

Европа должна быть готова к возможному увеличению пошлин на импорт товаров в США, которое обещал президент Дональд Трамп, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Европа должна быть готова к возможному увеличению пошлин на импорт товаров в США, которое обещал президент Дональд Трамп, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
Фото Pixabay

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Что сказала Лагард

То, что Трамп пока не подписал указ о введении дополнительных пошлин на весь объем импорта, было «очень разумным подходом, поскольку тотальные тарифы необязательно приведут к ожидаемым результатам», сказала Лагард в интервью CNBC в Давосе.

По ее мнению, новые американские пошлины будут более «избирательными и сфокусированными».

«Нам в Европе нужно готовиться и ожидать заранее, что произойдет, чтобы дать на это ответ», — добавила Лагард.

Подробности

При этом глава ЕЦБ отметила, что регулятор «не слишком обеспокоен» внешними рисками для инфляции.

В ответ на вопрос журналиста о возможных последствиях новой волны инфляции в США Лагард сказала, что «ускорение инфляции в Соединенных Штатах будет проблемой для Соединенных Штатов, и именно там будут ощущаться основные последствия».

ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в 2024 году, теперь ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3%. Экономисты ожидают от регулятора четырех понижений ставки по 25 б.п. каждое в 2025 году.

Источник: Минфин
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