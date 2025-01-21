На Львовщине разоблачили группу банкиров, присвоивших более 5 млн клиентских средств

Полиция Львовщины и СБУ разоблачили работников одного из украинских банков в противоправном завладении средствами клиентов на протяжении 2023−2024 годов. Общая сумма ущерба — более 5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Что известно

Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банка по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.

Затем фигуранты присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.

Таким образом они получили доступ к около 50 счетам.

Подробности

Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов — изъяли банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, со счетов которых незаконно снимались средства.

Фигурантам грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Суд избрал меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.