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19 января 2025, 11:06 Читати українською

Пенсионный фонд будет осуществлять выплаты компенсаций за размещение переселенцев

Пенсионному фонду Украины передали полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ .

Пенсионному фонду Украины передали полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц.
Фото: depositphotos

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Подробности

«С января 2025 выплату компенсации за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц (далее — компенсация расходов) осуществляет Пенсионный фонд Украины по спискам получателей, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины», — говорится в сообщении.

Начиная с 1 марта 2025 года рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении компенсации расходов обеспечат органы Пенсионного фонда Украины.

Соответствующие изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц были приняты Кабинетом министров 31 декабря 2024 года постановлением № 1544.

Отмечается, что лицам, которые имели право на получение компенсации расходов ранее и включены в списки, переданные в Пенсионный фонд Украины, выплата продолжается без дополнительного обращения.

Кому предоставляется компенсация

В ПФУ напомнили, что компенсация расходов предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутри перемещенным лицам.

Сумма компенсации составляет 450 грн за каждое внутри перемещенное лицо, проживающее в жилом помещении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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