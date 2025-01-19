Пенсионный фонд будет осуществлять выплаты компенсаций за размещение переселенцев

Пенсионному фонду Украины передали полномочия по администрированию выплат компенсаций за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ .

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Подробности

«С января 2025 выплату компенсации за временное безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц (далее — компенсация расходов) осуществляет Пенсионный фонд Украины по спискам получателей, предоставленным Министерством развития общин и территорий Украины», — говорится в сообщении.

Начиная с 1 марта 2025 года рассмотрение заявлений и принятие решений о назначении компенсации расходов обеспечат органы Пенсионного фонда Украины.

Соответствующие изменения в Порядок компенсации расходов на временное размещение (нахождение) внутренне перемещенных лиц были приняты Кабинетом министров 31 декабря 2024 года постановлением № 1544.

Отмечается, что лицам, которые имели право на получение компенсации расходов ранее и включены в списки, переданные в Пенсионный фонд Украины, выплата продолжается без дополнительного обращения.

Кому предоставляется компенсация

В ПФУ напомнили, что компенсация расходов предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются собственниками жилья и безвозмездно временно предоставляют жилье внутри перемещенным лицам.

Сумма компенсации составляет 450 грн за каждое внутри перемещенное лицо, проживающее в жилом помещении.