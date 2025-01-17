За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 815 820 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 января: 1 670 российских оккупантов, 12 танков и 63 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 815820 (+1670) человек,
- танков — 9803 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 20381 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 22019 (+4) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1046 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 22566 (+63),
- крылатые ракеты — 3049 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34256 (+124) ед,
- специальная техника — 3699 (+2).
Источник: Минфин
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