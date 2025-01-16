В провинциях Канады воры ограбили банки с помощью экскаватора

Провинция Канады Ньюфаундленд и Лабрадор была озадачена новым дерзким ограблением банка. На острове Авалон было разграблено отделение Mount Pearl bank (RBK). Но дело даже не в самом факте, а в способе, которым это было сделано. Об этом пишет «Главком» со ссылкой на Vancouverok.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Когда сотрудники отделения пришли с утра работать, они даже не поняли, что произошло. Взрыв? Землетрясение? Обрушение здания? Воры, решившие похитить банкомат с наличными, использовали для этого тяжелую технику. Банда похитила из соседнего строительства два экскаватора. Ковшами тракторов они разбили одну из стен здания и оторвали банкомат. Затем перегрузили его в машину и помчались. По дороге автомобиль был также брошен — преступники сменили транспорт.

Ограбление произошло через неделю после того, как воры «работали» по той же схеме в банке в Карбонире (городок в Канаде, в провинции Ньюфаундленд). Ковшом экскаватора они пробивали стену и вытаскивали банкомат. А в декабре другие грабители на экскаваторе очистили RBC в Холируде (городок в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор), просто снеся фасад здания. Правда, их почти сразу задержали.

При этом во всех случаях, сообщает полиция в пресс-релизе, ущерб от разрушения здания намного выше, чем от потери банкоматов с наличными.