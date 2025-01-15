Опытный трейдер делится планом портфеля на $1 млн

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 января 2025, 16:30 Читати українською

Опытный трейдер делится планом портфеля на $1 млн

Опытный трейдер раскрывает свою стратегию, сосредоточив внимание на уникальной комбинации цифровых валют. В центре портфеля — восходящий токен Catzilla и четыре других перспективных альткоина. На фоне активности на рынке этот подход предлагает свежий взгляд для тех, кто хочет максимально использовать текущий бычий тренд. Узнайте, как этот смелый план реализуется.

Опытный трейдер раскрывает свою стратегию, сосредоточив внимание на уникальной комбинации цифровых валют.

Catzilla: Новая эра мем-коинов

🔥 Жадность? Бросаем вызов!
💥 Манипуляторы крипторынка? Противостоим!
💣 Мошенники? Разоблачены!

Catzilla — это герой мира DeFi, готовый бороться с коррумпированными системами и продвигать финансовые возможности для всех! Соединяя инновации и силу сообщества, Catzilla объединяет криптоэнтузиастов, поклонников мемов и инвесторов в общей цели — финансового роста.

⚡️ Долгосрочные цели вместо краткосрочных обещаний ⚡️
Catzilla нацелен на долгосрочную ценность и рост. Пока другие токены дают пустые обещания, Catzilla предлагает значительный потенциал с помощью структурированной предпродажи, начинающейся с $0.0002 и достигающей $0.0016 за 14 этапов. Ранние участники могут приобрести токен $CATZILLA с невероятной 88%-ной скидкой!

💎 Тройная польза $CATZILLA 💎

Управление — участвуйте в принятии решений о будущем Catzilla.

Вознаграждения — за активность и поддержку проекта.

Стейкинг — держите и размещайте $CATZILLA для получения пассивного дохода.

Catzilla создает новую среду для тех, кто стремится присоединиться к инновационному криптосообществу. Это платформа, где веселье сочетается с финансовыми возможностями. Присоединяйтесь к Catzilla и помогите построить прозрачное и инклюзивное криптопространство! 🚀

Получите свои $CATZILLA и станьте частью движения!

Ethena: Криптодоллар на базе Ethereum

Ethena— это синтетический доллар, созданный на базе сети Ethereum. Он предлагает криптовалютное решение, работающее независимо от традиционных банков. Одной из ключевых функций является продукт «Интернет-облигация», который позволяет пользователям по всему миру откладывать средства децентрализованным способом. Ethenaможет привлечь тех, кто ищет стабильные альтернативы вне традиционной финансовой системы.

TRUMP Cryptocurrency: Лидер в социальных инициативах

TRUMP— топовый токен в экосистеме Politifi, выделяющийся сбором средств для ветеранов США и предотвращения торговли детьми. Токен сочетает финансовые технологии и социальные цели, что делает его привлекательным для инвесторов, заботящихся о социальных инициативах. Его уникальность на рынке подчеркивает двойной фокус на финансах и благотворительности.

Worldcoin: Революция в цифровой идентичности

Worldcoin (WLD)— это проект, запущенный в 2023 году, который создает безопасные цифровые идентификаторы с использованием ИИ и биометрии. Благодаря уникальному устройству Orb, Worldcoin проверяет личности пользователей с помощью сканирования радужки, предоставляя доступ к цифровой экономике. Хотя проект сталкивается с вопросами конфиденциальности, его амбиции включают внедрение всеобщего базового дохода и дальнейшее развитие в криптомире.

Хотя ENA, TRUMPи WLDимеют ограниченный краткосрочный потенциал, Catzilla выделяется как ведущий мем-коин, стремящийся обеспечить финансовую свободу для всех. С 700%-ным ROI на этапе предпродажи, начинающемся с $0.0002и достигающим $0.0016, Catzilla приглашает всех приобрести токены и присоединиться к битве с криптовалютными злодеями.

Узнать больше о Catzilla ($CATZILLA)

Источник: Минфин
Страницу просматривает Valent и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами