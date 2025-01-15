НБУ разрешил «Нафтогазу» валютные транзакции за границу

Нацбанк разрешил компании, на которую возложены специальные обязательства по формированию ресурса природного газа (НАК «Нафтогаз Украины»), осуществлять трансграничный перевод валюты для выполнения обязательств по решениям иностранных арбитражных судов. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

Такое решение правления НБУ приняло 13 января 2025 года, внеся изменение в свое постановление № 18 от 24 февраля 2022 года «О работе банковской системы в период введения военного положения».

Соответствующие операции со стороны «Нафтогаза» должны быть согласованы Кабинетом министров.

Предыстория

Арбитражный трибунал Стокгольма в декабре 2012 года принял решение по иску Italia Ukraina Gas Spa (IUGAS, Италия) наложить штраф $12,7 млн на «Нафтогаз Украины» за невыполнение обязательств по заключенному в 2003 году контракту на поставку природного газа.

Условия договора между НАК и Italia Ukraina Gas предусматривали поставки газа в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года объемом до 1,3 млрд куб. м в год по фиксированной цене $110/тыс. куб. м.

Ранее в «Нафтогазе» отмечали, что контракт с IUGAS был подписан на тот момент заместителем председателя правления НАК был Игорь Воронин без необходимых согласований, а гражданин Италии Марко Маренко, владевший IUGAS на момент его заключения, позже осужден на его родине за махинации и неуплату налогов.

Согласно отчетности «Нафтогаза», в декабре 2020 года компания вновь стала стороной производства в Стокгольмском арбитраже по выполнению вышеупомянутого договора с исковыми требованиями около $110 млн, 29 августа 2024 года исковые требования были частично удовлетворены. По состоянию на 30 сентября 2024 года компания зарезервировала обеспечение под исполнение решения на сумму 1,983 млрд грн.

В октябре 2024 года кредитор по арбитражному решению инициировал исполнительное производство в Швейцарской конфедерации, в рамках которого обременил имущество НАК.