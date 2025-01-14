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14 января 2025, 14:45 Читати українською

Трейдер PEPE прогнозирует 15,000% рост CATZILLA

Недавний всплеск активности на криптовалютных рынках указывает на возможность значительных прибылей. Успешные прошлые сделки дают основания предполагать внушительные скачки для некоторых токенов, вызывая интерес инвесторов на фоне бычьего тренда. В ближайшие годы ожидаются ошеломляющие результаты, что привлекает внимание к новым возможностям и перспективам роста.

Недавний всплеск активности на криптовалютных рынках указывает на возможность значительных прибылей.

Победа Трампа разжигает ажиотаж вокруг мем-коинов — Catzilla готовится к взлету

Триумфальное возвращение Дональда Трампа возродило криптовалютный рынок, и мем-коины занимают лидирующие позиции. Пока крупные монеты показывают скромные двузначные прибыли, Catzilla ($CATZILLA) готовится к мощному рывку.

С прогрессивной криптовалютной программой Трампа, стремящейся сделать США глобальным центром криптоиндустрии, начинается бычий рынок нового уровня. Его победа знаменует золотую эпоху мем-коинов, и Catzilla уже заняла позицию главного хищника в этой экосистеме.

Catzilla не просто играет — она переписывает правила DeFi.
Эта монета объединяет хаос мем-культуры и волю воина, чтобы вдохновить криптоэнтузиастов и любителей мемов на борьбу с устаревшими системами.

Забирайте свой $CATZILLA, пока он не взлетел!

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Дни эфемерного ажиотажа вокруг $PNUT и $GOAT остались в прошлом. Теперь настал черед Catzilla, с ее дерзким сюжетом и амбициозной дорожной картой. Она готова доминировать на рынке мем-коинов и приносить инвесторам ошеломляющие прибыли.

Catzilla предлагает до 700% ROI!

С ценой, стартующей всего с $0.0002 на этапе пресейла, стоимость токена поднимается до $0.0016 за 14 этапов. Торопитесь, чтобы купить $CATZILLA с 88% скидкой — предложение, которое нельзя пропустить.

  • Этап 4/14 уже активен! Текущая цена токена — $0.0006. На следующем этапе она увеличится на 16.67% до $0.0007.

Пропустили первые три этапа? Не беда! У вас все еще есть шанс успеть, ведь впереди 10 этапов. Помните: с каждым этапом цена растет, так что ранние инвесторы получают максимальную выгоду.

Зарабатывайте с реферальной программой Catzilla

Catzilla предлагает многоуровневую реферальную программу, которая позволяет зарабатывать пассивный доход в USDT.

  • 8% от каждой покупки токенов вашими рефералами первого уровня.

  • 2% от покупок рефералов второго уровня.

  • 1% от покупок рефералов третьего уровня.

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Почему выбирают Catzilla?

Catzilla — это сочетание криптоэнтузиастов, мем-культуры, аниме-фанатов и DeFi-воинов в одном мощном проекте. С яркой историей, щедрыми наградами и огромным потенциалом доходности Catzilla готова завоевать рынок.

Pepe (PEPE): на пороге ценового прорыва

Pepe торгуется в диапазоне $0.00001579-$0.00002055, привлекая внимание инвесторов. Прочный уровень поддержки на $0.00001382 может стать отправной точкой для роста. Преодоление сопротивления на уровне $0.00002335 может поднять цену до $0.00002812, что станет значительным приростом.

Хотя 10-дневная скользящая средняя выше 100-дневной, сигнализируя о смешанных трендах, общий настрой на рынке становится более оптимистичным. Прорыв уровней сопротивления может дать сильный импульс для роста PEPE.

Заключение

Хотя PEPE и другие мем-коины обладают ограниченным краткосрочным потенциалом, Catzilla выделяется как главная мем-монета. С прогнозируемой доходностью в 700% на этапе пресейла, она объединяет инновационные функции управления, вознаграждения и стейкинга.

Источник: Минфин
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