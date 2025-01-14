Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 14 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,2692 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 14 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,12 грн (на 13 января курс был установлен на уровне 43,57 грн). Европейская валюта подешевела на 45 копеек.

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