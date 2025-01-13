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13 января 2025, 10:45 Читати українською

Цены на нефть растут из-за новых санкций США против россии

Цены на нефть продолжили рост на третью сессию в понедельник, 13 января, при этом Brent поднялась выше 81 доллара за баррель до самого высокого уровня за четыре месяца, поскольку ожидается, что более широкие санкции США повлияют на экспорт российской сырой нефти в Китай и Индию. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть продолжили рост на третью сессию в понедельник, 13 января, при этом Brent поднялась выше 81 доллара за баррель до самого высокого уровня за четыре месяца, поскольку ожидается, что более широкие санкции США повлияют на экспорт российской сырой нефти в Китай и Индию.

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Цены

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на $1,47, или на 1,84%, до $81,23 за баррель после достижения внутридневного максимума в $81,49, самого высокого уровня с 27 августа.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,55 доллара, или 2,02%, до 78,12 доллара за баррель после достижения максимума в 78,39 доллара, что является самым большим показателем с 8 октября.

Brent и WTI выросли более чем на 6% с 8 января, и оба контракта выросли после того, как в пятницу Минфин США ввел более широкие санкции в отношении российской нефти.

Подробности

Российский экспорт нефти серьезно пострадает от новых санкций, которые заставят Китай и Индию, крупнейшего и третьего по величине импортеров нефти в мире соответственно, получать больше сырой нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки, что повысит цены и стоимость доставки, сказали трейдеры и аналитики.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что удвоение количества танкеров, на которые наложены санкции за перевозку российских баррелей, может стать главным логистическим препятствием для потоков сырой нефти.

Многие танкеры, указанные в последних санкциях, использовались для доставки нефти в Индию и Китай, поскольку предыдущие санкции Запада и ограничение цен, введенное странами Большой семерки в 2022 году, переместили торговлю российской нефти из Европы в Азию. Некоторые из кораблей также перевозили нефть из Ирана, также находящегося под санкциями.

Источник: Минфин
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