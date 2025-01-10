Доллар подскочил после обнародования данных по занятости США

Доллар вырос в пятницу после того, как данные показали, что самая большая экономика мира создала больше рабочих мест, чем ожидалось, что усилило ожидание того, что Федеральная резервная система приостановит цикл понижения ставок. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отчет Министерства труда показал, что в декабре экономика США прибавила 256 тыс. рабочих мест, что значительно превысило прогнозы экономистов об увеличении на 160 тыс. Уровень безработицы, между тем снизился до 4,1%, по сравнению с ожиданиями 4,2%.

Доллар вырос на 0,5% по отношению к иене до 158,765 иены, в то время как евро упал до самого низкого уровня с ноября 2022 года по отношению к доллару США. Единая валюта еврозоны последний раз снизилась на 0,6% до $1,024.