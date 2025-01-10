Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 10 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2825 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 10 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,55 грн (на 9 января курс был установлен на уровне 43,42 грн). Европейская валюта подорожала на 13 копеек.

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