Национальный банк Украины установил на 10 января 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,2825 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на пять копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 10 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,55 грн (на 9 января курс был установлен на уровне 43,42 грн). Европейская валюта подорожала на 13 копеек.
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Источник: Минфин
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