Гривна пятый день подряд обновляет исторический минимум

Национальный банк Украины установил на завтра, 10 января, официальный курс гривны на уровне 42,2825 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

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Это новый исторический минимум, предыдущий был зафиксирован 9 января, когда курс национальной валюты опустился до 42,2361 грн/$.

Нацбанк на 10 января установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,55 грн (на 9 января курс был установлен на уровне 43,42 грн). Европейская валюта подорожала на 13 копеек.

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