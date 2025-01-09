НБУ: в декабре 21 небанковское учреждение исключено из реестров, 5 — включено в реестры

Количество участников небанковского финансового рынка в декабре уменьшилось с 892 (по состоянию на 1 декабря 2024 г.) до 876 (по состоянию на 1 января 2025 г.). Количество банков осталось неизменным — 62. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Из реестров по инициативе заявителя исключены один рисковый страховщик и один life-страховщик, три кредитных союза и один страховой брокер. Принудительно исключены 11 финансовых компаний, один рисковый страховщик, два ломбарда, один кредитный союз.

В то же время в реестры включены одна финансовая компания, два страховых брокера и две коллекторские компании.

В декабре восьми финансовым компаниям, одному рисковому страховщику, одному life-страховщику, одному ломбарду и трем кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений).

Принудительно аннулированы лицензии четырем финансовым компаниям, одному non-life страховщику, одному ломбарду и одному кредитному союзу. Также Национальный банк Украины согласовал сужение объема лицензии 15 финансовым компаниям и расширение объема лицензии одной финансовой компании.

14 финансовым компаниям было осуществлено принудительное исключение отдельного вида финансовых услуг по лицензии на деятельность финансовой компании.

По состоянию на 1 января 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

479 финансовых компаний (было 489),

55 страховщиков non-life (было 57),

10 life-страховщиков (было 11),

один страховщик со специальным статусом,

109 ломбардов (было 111), 104 кредитных союза (было 108),

1 лизингодатель (количество не изменилось),

44 страховых брокера (было 43),

73 коллекторских компании (было 71).

Кроме того, количество банковских групп на рынке сократилось с 16 до 15, одновременно количество небанковских финансовых групп на рынке увеличилось с 31 до 40.

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 16), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:

18 платежных учреждений (количество не изменилось),

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось),

один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось),

один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (было 50) и 30 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

В декабре в Национальный банк поступил 281 запрос от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 183, страховщиков — 53, кредитных союзов и коллекторских компаний — 17, банков — 25, операторов платежных услуг — 3.