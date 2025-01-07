Минфин привлек почти 6 миллиардов от продажи облигаций и снизил ставки

Министерство финансов 7 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,99 млрд грн, что на 1,83 млрд грн больше, чем в прошлый раз (24 декабря) — 4,16 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

558,69 млн грн под 15,07% с погашением 4 февраля 2026 года (в прошлый раз ставка была 15,08%);

46,88 млн грн под 16,15% с погашением 14 апреля 2027 года (в прошлый раз ставка была 16,19%);

44,30 млн грн под 16,44% с погашением 3 ноября 2027 года (в прошлый раз ставка была 16,48%).

5,33 млрд грн под 15,99% с погашением 31 января 2029 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.