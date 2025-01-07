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7 января 2025, 16:10 Читати українською

В правительстве определились с размером индексации пенсий украинцев в этом году

Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируется провести с коэффициентом 1,10. Об этом говорится в проекте постановления правительства, пишет РБК-Украина.

Минсоцполитики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабмина об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Доходы и расходы ПФУ

Общий объем доходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд. гривен, с учетом остатка средств на начало года — 910,2 млрд. гривен.

Расчеты произведены на основе отчетных данных о численности получателей выплат и размеров выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 грн), и минимальной заработной платы (8 000 грн).

Также учтены сведения из автоматизированных баз данных обработки пенсионной документации (электронных пенсионных дел), Основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025−2027 годы, прогнозных поступлений ЕСВ на сумму 589,9 млрд гривен (с учетом дополнительных поступлений ЕСВ в связи с изменением максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы и отмены льгот по начислению и уплате ЕСВ для физических лиц — предпринимателей) на 2025 год.

Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

«Проект бюджета ПФУ на 2025 год сбалансирован по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение», — говорится в сообщении.

Напомним

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда будет проведена плановая индексация. Пенсия индексируется на коэффициент, учитывающий 50% роста средней зарплаты за последние три года, 50% инфляции за предыдущий год.

В прошлом году коэффициент составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысились на 7,9%. При индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для вышедших на пенсию за последние три года повышение составило 100 гривен.

Источник: Минфин
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