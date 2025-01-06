Инвестиционные настроения в еврозоне упали до самого низкого уровня за последний год

Инвестиционные настроения в еврозоне упали в январе до самого низкого уровня более чем через год, при этом Германия остается основным тормозом для блока. Об этом пишет Reuters.

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Индекс Sentix для еврозоны упал до -17,7 в январе с -17,5 в декабре. Это самый низкий уровень с ноября 2023 года, хотя и не так плохой, как прогнозировали аналитики, опрошенные Reuters, -18,0.

«В еврозоне экономический двигатель грозит застыть в долгосрочной перспективе», — говорится в опросе, добавляя, что рецессионная экономика Германии «висит на еврозоне, как свинцовое бремя».

Опрос 1121 инвестора, проведенный со 2 по 4 января, показал, что ожидания несколько улучшились до -5,0 в январе с -5,8 пунктов прошлого месяца.

Но этот прирост был перевешен ухудшением оценки текущей ситуации, снизившейся до -29,5 в январе с -28,5 в декабре. Это самый низкий уровень с октября 2022 года.

Опрос также показал, что Германия — крупнейшая экономика Европы, которой ждут федеральные выборы в следующем месяце, — похоже, находится в рецессии и вряд ли выйдет из нее в ближайшее время.