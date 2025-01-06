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6 января 2025, 19:30 Читати українською

Ripple или Cardano? Прогноз ChatGPT на 2025

Какая криптовалюта станет ключом к успеху в будущем — XRP или ADA? С приближением 2025 года прогнозы набирают обороты, и ChatGPT представил впечатляющие инсайты. Этот прогноз далёк от обычного, оставляя инвесторов и энтузиастов в ожидании. В этой статье мы рассмотрим неожиданные перспективы и их возможное влияние на крипторынок.

Какая криптовалюта станет ключом к успеху в будущем — XRP или ADA?

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Ripple (XRP)

XRP демонстрировал значительные изменения за последние шесть месяцев, увеличившись на 448.57%. За последнюю неделю цена изменилась на 8.32%, а за месяц — на 5.29%. На данный момент XRP торгуется в диапазоне от $1.99 до $2.27, однако его импульс замедлился по сравнению с предыдущим ростом.

Индекс относительной силы (RSI) составляет 40.28, что указывает на приближение к зоне перепроданности. Уровень MACD равен -0.0176, что говорит о медвежьем настрое. 10-дневные и 100-дневные скользящие средние находятся на уровнях $2.37 и $2.40 соответственно, что выше текущего диапазона цен, указывая на возможное снижение.

Ближайший уровень поддержки — $1.89, а следующий — $1.61. На верхней стороне уровня сопротивления находятся на $2.45 и $2.73. Преодоление текущего диапазона может привести к тестированию этих уровней. Падение ниже уровней поддержки может сигнализировать о дальнейшем снижении. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями, чтобы оценить следующие шаги XRP.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) недавно демонстрировал значительные изменения в цене. За последнюю неделю монета выросла на 22.02%, что свидетельствует о возобновившемся интересе инвесторов. Однако за последний месяц наблюдается снижение на 6.38%. За шесть месяцев ADA вырос на 194.31%, что указывает на сильный рост в долгосрочной перспективе.

На данный момент ADA торгуется в диапазоне от $0.82 до $0.92. Ближайший уровень сопротивления находится на $0.99, а следующий — на $1.08. Прорыв этих уровней может сигнализировать о бычьем тренде. На нижней стороне ближайший уровень поддержки — $0.79, за ним следует $0.69. Эти уровни важны для трейдеров, отслеживающих возможные изменения цен.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. 10-дневная скользящая средняя составляет $1.09, а 100-дневная — $1.02, обе выше текущего диапазона цен. Индекс относительной силы (RSI) составляет 54.98, что указывает на нейтральный импульс. Стохастический индикатор равен 64.41, а уровень MACD — 0.004655. Эти показатели намекают на возможную консолидацию перед следующим значительным движением.

XRP и ADA имеют потенциал, однако XYZVerse (XYZ) выделяется как передовой мемкоин, объединяющий спортивных фанатов. С целевым ростом на 20,000% и уникальной экосистемой, управляемой сообществом, XYZ становится лидером среди перспективных проектов.

Узнать больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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