Finance.ua вместе с коллегами из портала Минфин запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», который поможет лучше понять финансовые привычки и потребности украинцев.
Акция «Ключ к финансовому комфорту» продлена до 9 января
Почему это важно
Ваши ответы позволят нам понять, какие услуги наиболее актуальны сегодня.
На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут отвечать вашим потребностям и сделают финансовую жизнь более легкой и комфортной.
📌 Ваше время стоит денег, поэтому участники опроса смогут выиграть 5000 гривен.
🕒15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!
Первые Денежные Поощрения уже отправлены двум Победителям!
Пройдите опрос до завершения Акции — не упустите возможность выиграть приз!
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Источник: Минфин
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