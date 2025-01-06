Глава чешского центрального банка призвал правительство сбалансировать бюджет, чтобы предотвратить рост инфляции

Глава Чешского центрального банка Алеш Михл призвал правительство сбалансировать бюджет , чтобы предотвратить дальнейший рост инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Чешские политики хотят сохранить жесткую монетарную позицию, чтобы ограничить заимствование домохозяйств, компаний и государства, сказал Михл в интервью каналу CNN Prima News в воскресенье.

В прошлом месяце они приостановили понижение процентных ставок, чтобы оценить новые данные и экономические перспективы, и примут решение о дальнейших шагах на следующем заседании в феврале, добавил он.

Поскольку инфляция превышает целевой показатель Чешского национального банка в 2%, его голова удваивает свое преимущество ограничительным монетарным и фискальным условиям, несмотря на экономический рост.

Подробности

Правительство премьер-министра Петра Фиалы приняло одну из самых агрессивных программ жесткой экономии в Европе, но не смогло полностью ликвидировать дефицит бюджета из-за повышенных расходов на оборону и инфраструктуру.

По словам Михля, фискальный разрыв является источником постоянного ценового давления, наряду с ростом стоимости услуг и восстановлением рынка зарождающегося жилья.

«Наибольшими инфляционными рисками являются дефицит государственного бюджета и чрезмерное количество денег в обращении. Мы не в кризисе, поэтому нам нужно иметь сбалансированный бюджет. Это лучший способ борьбы с инфляцией», — сказал Михля.