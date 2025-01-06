Глава Чешского центрального банка Алеш Михл призвал правительство сбалансировать бюджет, чтобы предотвратить дальнейший рост инфляции. Об этом пишет Bloomberg.
Глава чешского центрального банка призвал правительство сбалансировать бюджет, чтобы предотвратить рост инфляции
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Что известно
Чешские политики хотят сохранить жесткую монетарную позицию, чтобы ограничить заимствование домохозяйств, компаний и государства, сказал Михл в интервью каналу CNN Prima News в воскресенье.
В прошлом месяце они приостановили понижение процентных ставок, чтобы оценить новые данные и экономические перспективы, и примут решение о дальнейших шагах на следующем заседании в феврале, добавил он.
Поскольку инфляция превышает целевой показатель Чешского национального банка в 2%, его голова удваивает свое преимущество ограничительным монетарным и фискальным условиям, несмотря на экономический рост.
Подробности
Правительство премьер-министра Петра Фиалы приняло одну из самых агрессивных программ жесткой экономии в Европе, но не смогло полностью ликвидировать дефицит бюджета из-за повышенных расходов на оборону и инфраструктуру.
По словам Михля, фискальный разрыв является источником постоянного ценового давления, наряду с ростом стоимости услуг и восстановлением рынка зарождающегося жилья.
«Наибольшими инфляционными рисками являются дефицит государственного бюджета и чрезмерное количество денег в обращении. Мы не в кризисе, поэтому нам нужно иметь сбалансированный бюджет. Это лучший способ борьбы с инфляцией», — сказал Михля.
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