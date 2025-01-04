В 2024 году украинская экономика выросла на 3,8% — ИЭД

Украина по итогам 2024 года продемонстрировала умеренные темпы роста экономики в размере 3,8% согласно оперативной оценке ИЭД. Также, по оценке ИЭД, рост реального ВВП в 2025 году составит около 3%.

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Что известно

Росту производства металлургии и добыче железной руды способствовал доступ к Украинскому морскому коридору. Аграрные компании также продолжали экспортировать свою продукцию как по морю, так и по железной дороге. Фактически лучшая логистика, чем в 2023 году, способствовала определенному увеличению экспорта товаров.

Так, по предварительным цифрам, озвученным чиновниками, экспорт вырос на 15% в 2024 году, а импорт — на 8%, но импорт остался существенно выше экспорта из-за последствий войны с россией.

Развитию машиностроения и легкой промышленности в дальнейшем способствовали оборонные заказы. А стремительный рост зарплат вследствие нехватки рабочей силы и последующие социальные выплаты и индексация пенсий, частично финансировавшихся за счет международной помощи, способствовали ощутимому оживлению в торговле.

Также, несмотря на более высокую инфляцию (11% в ноябре к предыдущему году) и обесценивание гривни с 38 до 42 грн за доллар, НБУ приложил усилия для продолжения курса на обеспечение макроэкономической стабильности и увеличил международные резервы до более чем $43 млрд.

Подробности

В то же время в течение всего года неопределенность оставалась высокой, что несколько ограничивало инвестиции компаний. Так, согласно опросам ИЭД, основными препятствиями деятельности компаний в 2024-м были:

опасность работать,

нехватка рабочей силы

проблемы с доступом к электроэнергии

Да, российские обстрелы энергетической инфраструктуры создали дефицит электроэнергии, от которого страдал как бизнес, так и население. Однако это стимулировало развитие сети распределенной генерации — за год таких объектов уже подключено на 835 МВт.

Усилия правительства и международных доноров по страхованию военных рисков и гарантий, как ожидают эксперты ИЭД, будут более результативными в 2025 году. Тогда же поступит большее инвестиционное финансирование в рамках второго компонента UkraineFacility.