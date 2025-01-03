Прямые иностранные инвестиции в Украину сократились на 14% за год

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину составил $3,98 млрд за 11 месяцев 2024 года, что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка .

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Чистый приток прямых иностранных инвестиций (за вычетом ПИИ за пределы Украины) — $3,64 млрд за этот период (-19%).

Основная доля ПИИ — 64% — реинвестирована в прибыль иностранных компаний, работающих в Украине. За весь 2023 год реинвестированная прибыль составила 75% ПИИ.

«Сокращение прямых иностранных инвестиций, низкая доля новых (green field) инвестиций однозначно являются негативной тенденцией. Даже при всех ограничениях, связанных с продолжающейся третий год полномасштабной войной, правительство должно показать больший результат в привлечении иностранных инвесторов, что жизненно необходимо как для макрофинансовой устойчивости, так и для ускорения экономического роста в долгосрочной перспективе», — написал Гетманцы в соцсетях.