Apple заплатит $95 млн, чтобы урегулировать иск по шпионажу Siri

Apple выплатит $95 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором компанию обвиняют в шпионаже Siri. Согласно иску Apple записывала разговоры во время случайных активаций Siri и передавала эти записи сторонним рекламодателям. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Два истца заявили, что после обсуждения таких товаров как кроссовки Air Jordan и Olive Garden их iPhone начали показывать рекламу этих продуктов, а еще один утверждал, что получил рекламу медицинских услуг после консультации с врачом.

Иск был подан в 2019 году, после того как стало известно, что записи разговоров с Siri обрабатывались сотрудниками Apple. Они заявляли, что им приходилось слушать конфиденциальную медицинскую информацию, сделки по продаже наркотиков, личные моменты и другие частные данные.

Apple никогда не скрывала, что некоторые записи Siri анализируются людьми, однако в политике конфиденциальности компании на тот момент не было четкого упоминания об этом. Истцы утверждают, что Apple не сообщила потребителям о том, что их данные «регулярно записываются без их согласия», и что они не покупали бы устройства Apple, если бы знали об этом.

Подробности

В заявлении об урегулировании компания Apple отмечает, что «продолжает отрицать все обвинения, в частности, отвергает каждое утверждение и требование истцов». Однако компания решила достичь мирового соглашения во избежание дальнейших расходов на судебный процесс.

Мировое соглашение получило предварительное одобрение суда. Согласно поданному заявлению, все нынешние и бывшие владельцы или покупатели устройств Siri в США, чьи конфиденциальные или частные сообщения были получены Apple с 17 сентября 2014 года по 31 декабря 2024 года, считаются участниками группы и могут иметь право на получение компенсации.