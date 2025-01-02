Китай ограничит поставки товаров оборонным компаниям США

Минторг КНР объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США. Об этом сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс-Украина».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти приняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулировании экспорта товаров двойного назначения», — цитирует издание выписки из заявления ведомства.

В Минторге уточнили, что на этот шаг власти пошли, в частности, в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Кроме того, в четверг Минторг КНР обнародовал еще одно заявление, согласно которому десятки зарубежных оборонных компаний занесены в списки ненадежных контрагентов в связи с продажами вооружений властям Тайваня.