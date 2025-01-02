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2 января 2025, 8:37 Читати українською

В Украине изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет. В 2025 году для ухода на пенсию в 60 лет нужен стаж 32 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63 или 65 лет.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно закону, право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

  • 60 лет — при наличии не менее 32 лет страхового стажа,
  • 63 года — при наличии не менее 22 лет страхового стажа,
  • 65 лет — при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже) пенсия по возрасту после достижения 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица) .

По условиям пенсионной реформы страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 это будет 35 лет.

Источник: Минфин
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