Национальный банк Украины установил на 2 января 2025 официальный курс гривны на уровне 41,9725 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на пять копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 2 января установил официальный курс гривны к евро на уровне 43,60 грн.
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Источник: Минфин
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