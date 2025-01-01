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1 января 2025, 16:10 Читати українською

Пропустили успех Биткойна? XYZVerse — криптопроект, на который ставят эксперты

Кажется, что бум Биткойна прошел мимо вас? Вокруг нового проекта XYZVerse, который находится на стадии предпродаж, нарастает ажиотаж. Эксперты отрасли предсказывают большие события к 2025 году. Может ли это стать следующим крупным игроком на крипторынке? Узнайте, что делает XYZVerse таким уникальным.

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Заработай по-крупному в эти праздники с XYZ: новый чемпион мемтокенов!

Игра началась, и XYZ готово зажигать праздники с неудержимой энергией! Этот сенсационный мемтокен всех видов спорта оставляет конкурентов позади, burying слабые криптовалюты и мошенничества, как снежные сугробы.

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Биткойн (BTC)
Биткойн — первая цифровая валюта такого рода. Созданная неким Сатоши Накамото, Биткойн позволяет людям отправлять деньги напрямую друг другу, без необходимости в банке. Он основан на технологии блокчейн, которая представляет собой публичный реестр, записывающий каждую транзакцию. Вместо физических монет, Биткойн существует только в сети. Транзакции проверяются и подтверждаются майнерами. Они используют компьютеры для решения сложных задач и получают новые биткойны в качестве вознаграждения. Эта система предназначена для обеспечения безопасности и предотвращения мошенничества.

Особенность Биткойна заключается в том, что его предложение ограничено — всего будет выпущено 21 миллион биткойнов. Каждые четыре года происходит процесс, называемый «халвингом». Это означает, что майнеры получают в два раза меньше вознаграждения, чем раньше, что делает биткойны со временем все более редкими. Эта редкость может повысить ценность Биткойна. В текущем рыночном цикле некоторые считают Биткойн хорошей инвестицией благодаря его потенциалу для роста. В сравнении с другими криптовалютами, Биткойн по-прежнему является наиболее известным и широко используемым. Но рынок может быть непредсказуем. Прежде чем принимать решение, важно учитывать текущие тенденции и тщательно обдумать все.

Хотя устоявшиеся монеты, такие как BTC, остаются сильными, XYZVerse, как первопроходец в мире спортивных мемтокенов, нацелен на рост в 20,000%, что делает его уникальной возможностью в текущем бычьем цикле 2024 года.

Больше информации о XYZVersus (XYZ) можно найти здесь

Источник: Минфин
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