Сын Уорена Баффета посетил украинскую границу

Американский бизнесмен и филантроп Говард Грэм Баффет посетил южную границу Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Начальник Южного регионального управления бригадный генерал Юрий Петрив ознакомил его со спецификой охраны границы и инженерным устройством пограничной инфраструктуры.

Во время встречи Баффет и украинские пограничники обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению эффективности службы пограничников на украинско-молдавской границе.

Говард Грэм Баффет последовательно поддерживает Украину и награжден Орденом князя Ярослава Мудрого, отличием «Национальная легенда Украины» и «Золотое сердце» за значительный вклад в укрепление суверенитета и популяризацию Украины в мире.

Говард Грэм Баффет — американский бизнесмен, бывший политик, филантроп, фотограф, фермер и охранник природы. Он является сыном инвестора-миллиардера Уоррена Баффета.