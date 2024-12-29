Уплата ЕСВ для ФОПов в 2025 году станет обязанностью

В Украине в 2025 году для ФОПов уплата ЕСВ станет обязанностью. Законом о Госбюджете предусмотрено увеличить на 2025 год размер максимальной базы зарплаты для начисления ЕСВ с 15 до 20 МЗП и приостановить действие военной льготы для ФОП по уплате ЕСВ. Но по-прежнему будет действовать освобождение от уплаты ЕСВ для отдельных лиц. Об этом пишет Дебет-Кредит.

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Что известно

В настоящее время максимальная месячная сумма дохода физлица для начисления ЕСВ — это 15 минимальных зарплат. По старым правилам с 1 января 2025 года она составляла бы 120 000 грн. По новым — она будет составлять 160 000 грн, то есть будет на 40 тысяч грн больше.

Новые правила определения максимальной величины будут влиять как на работодателей, уплачивающих ЕСВ за работников, так и на ФОПов, уплачивающих ЕСВ еще и за себя. То есть, все работодатели (и ФОПы-работодатели, в том числе) будут начислять ЕСВ в рамках новой величины на зарплату своих работников независимо от ставки ЕСВ. Эти изменения касаются как тех работников, которым установлена ставка 22%, так и работников — лиц с инвалидностью.

С января 2025 минимальная месячная сумма ЕСВ составит 1760 грн, а максимальная — 35 200 грн. Для физлиц-«общих» и самозанятых лиц действует отдельное правило. Они начисляют ЕСВ на сумму дохода, полученного от их деятельности, подлежащую обложению НДФЛ. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса за месяц, в котором получен доход (прибыль).

Естественно, что ЕСВ нужно начислять в пределах максимальной величины. А в случае отсутствия дохода они имеют право по самостоятельному решению платить ЕСВ в размере не меньше минимального. Это предусмотрено п. 2 ст. 7 Закона о ЕСВ. Об этом налоговики рассказывали здесь.

В настоящее время по нормам п. 9−19 разд. VIII Закона о ЕСВ ФОП-«единщики» (так же как ФОП на общей системе налогообложения и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства) освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение последующих 12 месяцев.

Согласно Закону о ЕСВ плательщики, пользующиеся этой льготой, не заполняют расчет единого взноса в составе декларации за период, в котором соответственно единый взнос не начислялся, не исчислялся и не уплачивался.

Что изменится с 1 января

Согласно п. 3 заключительных положений проекта Госбюджета-2025 г. 9−19 разд. VIII Закона о ЕСВ предусмотрено остановить действие на 2025 год по поводу этой льготы для ФОПов.

Итак, общей льготы, которая бы освобождала всех ФОП от уплаты ЕСВ на время войны, в 2025 году уж точно не будет. Впервые платить ЕСВ придется по результатам I квартала 2025 года. Однако некоторые льготы остаются.

Кто из ФОП будет освобождаться от уплаты ЕСВ в 2025 году

ФОП с временно оккупированных территорий. В 2025 году норма п. 9−3 раздела VIII Закона о ЕСВ будет действовать в дальнейшем. За ней плательщики единого взноса с местонахождением (местом проживания) на временно оккупированной территории Украины освобождаются от исполнения обязанностей, определенных статьей 6 Закона.

То есть в отношении ФОП, которые находятся на ВТО, правила по неуплате и не отчетности с ЕСВ в 2025 году будут действовать и дальше.

ФОП на общей системе без налогооблагаемого дохода. С 1 января 2021 года ФОП на общей системе налогообложения могут не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли. Это следует из нормы п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона о ЕСВ.

То есть если ФОП не получил доход (прибыль) в отчетном периоде или отдельном месяце отчетного периода, он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не больше максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

ФОП-основные работники. Если ФОПы (как «общие», так и «единщики») одновременно находятся в трудовых отношениях, то они могут не платить ЕСВ за себя. Это правило также действует с 1 января 2021 г. Но только при условии, что работодатель по основному месту уплатил за них ЕСВ в размере не меньше минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце работодатель уплатил ЕСВ, но в размере меньше минимального страхового взноса, то такие самозанятые лица ЕСВ за себя будут платить. И в размере, не меньше минимального взноса (а не разницы).

То есть такие ФОПы будут платить за январь 2025 года не менее 1 760 грн в случае, если работодатель не оплатит ЕСВ хотя бы в таком минимальном размере.

Смогут ли ФОП-работники быть плательщиками ЕСВ при условии самостоятельного определения за месяцы отчетного периода, за которые работодатель уплатил страховой взнос за таких лиц в размере минимального страхового взноса, базы начисления, но не больше максимальной величины базы начисления ЕСВ?

То есть обязанности платить ЕСВ такие ФОП не будут.

ФОП-пенсионеры и лица с инвалидностью. Также освобождаются от уплаты ЕСВ ФОПы, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Мобилизированные ФОПы. ФОПы, призванные в ВСУ в связи с мобилизацией, на особый период, на весь срок их военной службы освобождаются от уплаты ЕСВ за себя.