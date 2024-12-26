àбанк улучшил условия бизнес-кредитования

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 декабря 2024, 18:20 Читати українською

àбанк улучшил условия бизнес-кредитования

Доступ к финансовым ресурсам — ключевая потребность для стабильного развития украинского бизнеса. Это связано с постоянными вызовами, с которыми сталкиваются предприниматели из-за полномасштабного вторжения, законодательных изменений. àбанк, понимая реалии настоящего, предлагает новые, улучшенные условия кредитования для физических лиц — предпринимателей и юридических лиц.

С 19 декабря 2024 г. предприниматели и предприятия получили возможность оформить онлайн бизнес-кредит на более выгодных условиях. Благодаря этому можно расширять свое дело, инвестировать в оборудование, закупать товары или модернизировать процессы.

Что изменилось в условиях кредитования?

Увеличены максимальные суммы кредитов:

  • До 5 млн грн — при предоставлении залога.
  • До 1 млн грн — без залога.

Эти изменения сделаны для того, чтобы кредитование стало более доступным и удобным для предпринимательства.

Кредитные средства можно использовать как для текущих нужд, так и для реализации долгосрочных планов.

Теперь предприниматели и предприятия могут быстрее решать масштабные финансовые вопросы, еще и без необходимости предоставлять дополнительные гарантии по лимитам кредитования до 1 млн грн.

Оформить онлайн-заявку на кредит можно прямо сейчас по ссылке, а для еще большего удобства на сайте есть кредитный калькулятор.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко отметил, что àбанк всегда ориентирован на поддержку бизнеса:

«Мы стремимся создать наилучшие условия для предпринимательства, чтобы бизнес мог эффективно развиваться и преодолевать любые вызовы. Поэтому мы рады сообщить об обновлении условий кредитования для ФЛП и ЮЛ. àбанк — ваш надежный партнер в развитии бизнеса. Мы постоянно совершенствуем финансовые продукты, чтобы сделать их максимально удобными для клиентов!».

Об àбанке

àбанк — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» — зарегистрирован в Государственном реестре банков 30.10.1992 года № 127 и представлен на рынке банковских услуг более 30 лет. Услугами банка пользуется более 3,4 млн клиентов, и эта цифра постоянно растет благодаря современным подходам. Банк постоянно развивается, создает инновационную финансовую среду, предлагая наиболее технологичные решения. Одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг. àбанк продолжает воплощать свою миссию через поддержку украинского бизнеса и участие в государственных программах.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами