Доступ к финансовым ресурсам — ключевая потребность для стабильного развития украинского бизнеса. Это связано с постоянными вызовами, с которыми сталкиваются предприниматели из-за полномасштабного вторжения, законодательных изменений. àбанк, понимая реалии настоящего, предлагает новые, улучшенные условия кредитования для физических лиц — предпринимателей и юридических лиц.
àбанк улучшил условия бизнес-кредитования
С 19 декабря 2024 г. предприниматели и предприятия получили возможность оформить онлайн бизнес-кредит на более выгодных условиях. Благодаря этому можно расширять свое дело, инвестировать в оборудование, закупать товары или модернизировать процессы.
Что изменилось в условиях кредитования?
Увеличены максимальные суммы кредитов:
- До 5 млн грн — при предоставлении залога.
- До 1 млн грн — без залога.
Эти изменения сделаны для того, чтобы кредитование стало более доступным и удобным для предпринимательства.
Кредитные средства можно использовать как для текущих нужд, так и для реализации долгосрочных планов.
Теперь предприниматели и предприятия могут быстрее решать масштабные финансовые вопросы, еще и без необходимости предоставлять дополнительные гарантии по лимитам кредитования до 1 млн грн.
Оформить онлайн-заявку на кредит можно прямо сейчас по ссылке, а для еще большего удобства на сайте есть кредитный калькулятор.
Руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко отметил, что àбанк всегда ориентирован на поддержку бизнеса:
«Мы стремимся создать наилучшие условия для предпринимательства, чтобы бизнес мог эффективно развиваться и преодолевать любые вызовы. Поэтому мы рады сообщить об обновлении условий кредитования для ФЛП и ЮЛ. àбанк — ваш надежный партнер в развитии бизнеса. Мы постоянно совершенствуем финансовые продукты, чтобы сделать их максимально удобными для клиентов!».
Об àбанке
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