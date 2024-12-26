àбанк улучшил условия бизнес-кредитования

Доступ к финансовым ресурсам — ключевая потребность для стабильного развития украинского бизнеса. Это связано с постоянными вызовами, с которыми сталкиваются предприниматели из-за полномасштабного вторжения, законодательных изменений. àбанк , понимая реалии настоящего, предлагает новые, улучшенные условия кредитования для физических лиц — предпринимателей и юридических лиц.

С 19 декабря 2024 г. предприниматели и предприятия получили возможность оформить онлайн бизнес-кредит на более выгодных условиях. Благодаря этому можно расширять свое дело, инвестировать в оборудование, закупать товары или модернизировать процессы.

Что изменилось в условиях кредитования?

Увеличены максимальные суммы кредитов:

До 5 млн грн — при предоставлении залога.

До 1 млн грн — без залога.

Эти изменения сделаны для того, чтобы кредитование стало более доступным и удобным для предпринимательства.

Кредитные средства можно использовать как для текущих нужд, так и для реализации долгосрочных планов.

Теперь предприниматели и предприятия могут быстрее решать масштабные финансовые вопросы, еще и без необходимости предоставлять дополнительные гарантии по лимитам кредитования до 1 млн грн.

Оформить онлайн-заявку на кредит можно прямо сейчас по ссылке, а для еще большего удобства на сайте есть кредитный калькулятор.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса банка Александр Николенко отметил, что àбанк всегда ориентирован на поддержку бизнеса:

«Мы стремимся создать наилучшие условия для предпринимательства, чтобы бизнес мог эффективно развиваться и преодолевать любые вызовы. Поэтому мы рады сообщить об обновлении условий кредитования для ФЛП и ЮЛ. àбанк — ваш надежный партнер в развитии бизнеса. Мы постоянно совершенствуем финансовые продукты, чтобы сделать их максимально удобными для клиентов!».

Об àбанке