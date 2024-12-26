В ноябре в банки в управлении ФГВФЛ поступило 327 миллионов, больше всего — от продажи активов

В ноябре 2024 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 327 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Из общей суммы поступлений за ноябрь банки получили:

174,7 млн грн — от реализации активов,

92,5 млн грн — от доходов по ценным бумагам,

54,5 млн грн — от погашения кредитов,

3,5 млн грн — из других источников,

1,8 млн грн — от аренды имущества.

В Фонде отметили, что из этих средств 44,7 млн. грн. поступило от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Лидерами по сумме поступлений в ноябре 2024 года стали:

Проминвестбанк — 138,3 млн грн;

МР Банк — 126,0 млн грн;

Укрстройинвестбанк — 19,4 млн грн;

Мегабанк — 12,4 млн грн.

За январь — ноябрь 2024 года в ликвидируемые Фондом банки поступило более 3,5 млрд грн. Из них около 1,4 млрд грн (40% от общей суммы поступлений) — средства от реализации активов и 565 млн грн — от погашения кредитной задолженности заемщиков.

Еще 477 млн грн поступили в банки в управлении Фонда от операций с ценными бумагами. От передачи имущества в аренду в финучреждения направили 38 млн грн. Также около 1,1 млрд грн банки получили из других источников.