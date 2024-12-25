За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 600 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 779 320 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 декабря: 1600 российских оккупантов, 4 танка и 74 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 779320 (+1600) человек,
- танков — 9628 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 19923 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 21333 (+10) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1030 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 20908 (+74),
- крылатые ракеты — 2948 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32117 (+31) ед,
- специальная техника — 3667 (+0)
Источник: Минфин
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